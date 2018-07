BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Rücktritt des britischen Brexit-Ministers David Davis warnt die deutsche Industrie vor Verzögerungen im Verhandlungsprozess. "Die britische Regierung muss trotz des Ministerrücktritts ihre detaillierten Vorschläge rasch präsentieren", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Montag in Berlin. Davis hatte in der Nacht aus Protest gegen den Brexit-Kurs von Premierministerin Theresa May seinen Rücktritt erklärt. Nachfolger ist der bisherige Staatssekretär im Bauministerium, Dominic Raab.

Lang erklärte weiter, Downing Street rücke ein Stück weit von seiner harten Brexit-Position ab. "Das war politisch ein weiter Weg und ist sicherlich den vielen eindeutigen Stimmen aus der Wirtschaft geschuldet", meinte er. Für die Wirtschaft sei es wichtig, dass sich die EU und Großbritannien so schnell wie möglich auf eine Übergangsphase einigten.

