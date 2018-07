Paris (ots/PRNewswire) -



Das Four Seasons Hotel George V in Paris weiht am X. Juli das neue

Le Spa ein, ein wahres Refugium, das mit maßgeschneiderte und

persönlichen Anwendungen für sofortige Ergebnisse sorgt.



Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: ht

tps://www.multivu.com/players/uk/8352351-new-spa-at-four-seasons-pari

s/



Auf einer Fläche von 720 m² bietet das neue Spa einen 17 m langen,

mit Mosaiken ausgelegten Pool, ein auf 34 °C beheiztes Vitalbecken

mit Hydromassagedüsen, ein hochmodernes Fitnesscenter mit einer

Fläche von 90 m² und einen Hairstylisten. Neben den fünf

individuellen Behandlungskabinen vervollständigen zwei luxuriöse

Hammams für Damen und Herren sowie eine Spa-Suite für sie und ihn die

Ausstattung.



"Wir sind begeistert, Le Spa zu eröffnen: ein moderner Raum, der

Raffinement und Ruhe mitten im Herzen der Stadt vereint. In dieser

Oase, in der Pariser Eleganz auf den aufmerksamen Service des Four

Seasons trifft, widmet sich unser Team engagierter Profis

ausschließlich dem Look und dem Wohlbefinden unserer Gäste ", so

Jean-Claude Wietzel, General Manager des Four Seasons Hotel George V,

Paris.



Der gefeierte Pariser Innenarchitekt Pierre-Yves Rochon hat einen

hellen, modernen und eleganten Raum geschaffen, der von den

Wellness-Traditionen unserer Vorfahren inspiriert ist, in weichen

Grau- und Silbertönen. Griechisch, römisch und türkisch inspirierte

Mosaike bilden mit sorgfältig ausgewählten modernen Kunstwerken und

spektakulären Blumenkompositionen von Jeff Leatham ein

atemberaubendes Arrangement. "Wir haben sorgfältig ausgewählte

Materialien, Möbel und Kunstwerke ausgewählt, die den Esprit und die

Harmonie des Hotels zitieren, sowohl klassisch als auch eindeutig

zeitgenössisch", kommentiert Pierre-Yves Rochon.



Im Herzen der Hauptstadt der Haute Couture bietet Le Spa auch eine

Reihe von Behandlungen an, die von den renommiertesten französischen

und internationalen Marken entwickelt wurden, um optimale Ergebnisse

zu bieten. Der Kunde kann dank der Produkte, die auf alle Hauttypen

abgestimmt sind, von seiner ganz persönlichen Erfahrung profitieren.



Eine Auswahl an brandneuen Experiences Signature wurde entwickelt,

um die Essenz des Spa für maßgeschneiderte Reisen der Sinne für

greifbare Ergebnisse zu nutzen. Die Behandlungen umfassen eine

traditionelle japanische "Kobido" - Gesichtsmassage, eine

bio-zertifizierte Alaena Anti-Aging-Behandlung und eine speziell von

Dr. Burgener entwickelte Spa-Anwendung.



Le Spa-Directrice Nathalie Delclos arbeitet seit zwölf Jahren im

Spa-Bereich der Four Seasons: "Ich habe mich auf manuelle,

nicht-invasive Pflegetechniken mit sofortigen Ergebnissen

spezialisiert, um so unseren Gästen das Beste zu bieten, dank

einzigartiger, maßgeschneiderter und innovativer Lösungen".



Contact: Samuelle Dorol, +33-1-49-52-71-69, email:

samuelle.dorol@fourseasons.com



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/715475/Four_Seasons_Hot

el_George_V.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/715475/Four_Seasons

_Hotel_George_V.jpg) )







Video:



https://www.multivu.com/players/uk

/8352351-new-spa-at-four-seasons-paris/ (https://www.multivu.com/play

ers/uk/8352351-new-spa-at-four-seasons-paris/)







Originaltext: Four Seasons Hotel George V

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100065174

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100065174.rss2