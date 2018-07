Die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co sind am Montag nach vorläufigen Quartalszahlen in Plus gedreht. Zuletzt legten sie um 3,76 Prozent auf 9,935 Euro zu. Wegen einer besser als gedachten Entwicklung der Marktpreise für Stahl- und Metallprodukte rechnet das Unternehmen für das zweite Quartal nun mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von rund 82 Millionen Euro. Bisher waren zwischen 65 und 75 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden. Auch für das dritte Jahresviertel gibt sich KlöCo optimistisch. Für das Gesamtjahr peilt das SDax -Unternehmen daher nun einen leichten Anstieg des operativen Ergebnisses an.

2017 hatte KlöCo ein Ebitda von 220 Millionen Euro erwartet. Für 2018 rechneten Analysten im Durchschnitt zuletzt mit knapp 230 Millionen Euro./mis/fba

ISIN DE000KC01000

