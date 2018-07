Netflix 2.50% finelabels (FLB1899): Netflix liegt bereits über 42 Prozent im Plus in meinem Depot. Barclays hebt das Kursziel für Netflix von $370 auf $450 US. Overweight. (09.07. 13:21) >> mehr comments zu Netflix: www.boerse-social.com/launch/aktie/netflixcom_inc Klöckner 2.98% Nirvana (NIRVANA3): Klöckner & Co mit deutlicher Ergebnissteigerung im 2. Quartal Duisburg, 9. Juli 2018 - In dem für Klöckner & Co bedeutsamen Markt USA lagen die Marktpreise für Stahl- und Metallprodukte im 2. Quartal über den Erwartungen. So konnte Klöckner & Co stärker als erwartet von der positiven Marktentwicklung profitieren. Auf Basis vorläufiger Zahlen wird gegenüber der Prognose eines operativen...

Den vollständigen Artikel lesen ...