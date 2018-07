Ein gemischtes Bild zeigt der neue Bericht von Bloomberg New Energy Finance zu den weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien im ersten Halbjahr. Insgesamt blieben sie stabil - bei der Photovoltaik gingen sie jedoch zurück, was die gesunkenen Kapitalkosten für Projekte reflektiert sowie die Abkühlung des chinesischen Marktes.Die Investitionen in Erneuerbaren-Anlagen weltweit sind im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ein Prozent auf 138,2 Milliarden US-Dollar gesunken. Im zweiten Quartal sei allerdings ein Anstieg um acht Prozent auf 76,7 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen ...

