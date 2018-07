Arztgeführtes Sortiment zum Start im Juli 2018



Ventura, Kalifornien (ots/PRNewswire) - RevitaLash® Cosmetics, der führende Anbieter und Vorreiter in der Wimpern- und Augenbrauenkosmetik, hat seine neue Haarpflege-Kollektion offiziell vorgestellt. Das Sortiment besteht aus einem Volumenshampoo, einem Volumen-Conditioner und einem haarvolumenverstärkenden Schaum und wird die preisgekrönten Wimpern und Augenbrauenprodukte der Marke ergänzen. Es bietet eine konkurrenzlose Lösung zur Wiederbelebung von feinem und dünnerem Haar sowohl für Männer als auch für Frauen.



"Die zweckgerichteten Haarpflegeprodukte fügen sich nahtlos in unser bestehendes Wimpern- und Augenbrauensortiment ein", sagt Dr. Michael Brinkenhoff, Gründer und Geschäftsführer von RevitaLash® Cosmetics. "Wir wollten den besten Weg finden, um die Ergebnisse unserer bestehenden Produkten für feiner und dünner werdende Haare auch weiter zu bieten und so das Vertrauen der Kunden zu wecken und zu stärken".



Das Volumenshampoo und der Conditioner enthalten einzigartige Volumenformeln, die die Gesundheit der Kopfhaut optimieren. Die reinigenden und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften dieses Duos verleihen dem Haar ein volleres und dickeres Aussehen und verbessern die Haargesundheit.



Der exklusive haarvolumenverstärkende Schaum enthält den von der Marke entwickelten BioPeptin Complex® - die gleiche Formel, die auch im mehrfach ausgezeichneten RevitaLash Advanced Augenwimpern-Conditioner der Marke zu finden ist und nachweislich die Vitalität des Haares steigert, die Elastizität verbessert, Haarbruch bekämpft und die Konditionierung unterstützt. In einer aktuellen Verbraucherstudie bestätigten 94 % der Befragten bereits nach 8 Wochen ein gesünderes, volleres Haar.



Die Kollektion wurde klinisch gestestet und enthält keine keine Parabene oder Phthalate. Sie ist hypoallergen, nicht aggressiv und ist sicher für die Anwendung auf coloriertem Haar. Die RevitaLash® Cosmetics Hair Care Collection ist ideal für die Bedürfnisse von feinem und dünnerem Haar und belebt Strähnen, die durch übermäßige Behandlungen und/oder chemische und umweltbedingte Stressfaktoren in Mitleidenschaft gezogen wurden.



Die RevitaLash® Cosmetics Hair Care Collection ist ab Juli 2018 erhältlich und und bewegt sich im Preisbereich von $36 bis $175.



Über RevitaLash ® Cosmetics RevitaLash® Cosmetics ist weltweit führend in der Entwicklung innovativer Wimpern-, Augenbrauen- und Haarverschönerungsprodukte. Die 2006 ins Leben gerufene Kollektion umfasst den preisgekrönten RevitaLash® Advanced Augenwimpern-Conditioner und den RevitaBrow® Advanced Augenbrauen-Conditioner und ist in Arztpraxen, Spas, Salons und Fachgeschäften in 62 Ländern erhältlich. RevitaLash® Cosmetics unterstützt gemeinnützige Brustkrebsinitiativen und spendet einen Teil des Erlöses an Forschungs- und Bildungsprojekte. Damit werden von Brustkrebs Betroffene das ganze Jahr über - nicht nur im Oktober - unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.revitalash.com (http://www.revitalash.com/). [RevitaLash Advanced ist in Kalifornien nicht verfügbar.]



