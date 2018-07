IRW-PRESS: Blox Labs Inc.: Blox Labs meldet CannaBLOX-Update Entwicklung der App

Toronto (Ontario), 9. Juli 2018. Blox Labs Inc. (CSE: BLOX, Frankfurt: BR1B) (BLOX oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Ausbau und die erfolgreiche Erprobung der App-Suite hinsichtlich seiner laufenden Entwicklung von CannaBLOX bekannt zu geben - einer auf Blockchain basierten Smart-Contract-Lieferkettenmanagement-Plattform für die legalisierte Cannabisbranche, die im Rahmen einer Partnerschaft mit Liberty Leaf Holdings Ltd. (CSE: LIB, OTC: LIBFF, FSE: HN3P) entwickelt wird.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43934/NR - CannaBLOX Mobile Application - LIB1_de1_PRCOM.001.png

Plattformübergreifende App

Als fester Bestandteil des CannaBLOX-Ökosystems wurde eine App für Android- und iOS-Systeme entwickelt. Durch die Anwendung eines rollenbasierten Zugriffs erlaubt es die App den Nutzern, sowohl eine Verbindung mit dem System herzustellen als auch eine Reihe unterschiedlicher Aktionen auszuführen. Durch die Verwendung der App kann zum Beispiel ein Saatgutunternehmen die Anzahl der Samen nachverfolgen, den Zeitpunkt der Pflanzenreife vorhersagen, das Wachstum von Samen oder Setzlingen nachverfolgen und sogar den Ertrag ermitteln. Die Nachverfolgung all dieser Informationen wird durch die vom Administrator erstellten Benutzerkonten des Saatgutunternehmens ermöglicht.

Mit Konten für Transportunternehmen, Züchter/Hersteller und Einzelhandelskunden können wichtige Aktionen auch über die App ausgeführt werden. Der Administrator eines Transportunternehmens kann sich mit einem persönlichen Profil in der App anmelden, eine Lieferung erstellen, ein Kurierunternehmen auswählen, eine Nachverfolgungskennung hinzufügen und den Versand veranlassen. Der Administrator kann sogar aus einer Vielzahl an erstklassigen Versandoptionen von Unternehmen wie FedEx, UPS und DHL auswählen, die allesamt in die Plattform integriert wurden. Darüber hinaus können private Fahrer als Versandoption ausgewählt werden, wenn ein solches Versandmodell angewendet wird.

Ein Züchter/Hersteller kann mit der App auch mehrere Arbeitsschritte auf einmal ausführen. Er kann Saatgut und Dünger bestellen und durch die Nutzung der optionalen Nachverfolgungskennung das Verhältnis zwischen den erhaltenen und den gesäten Samen überwachen. Einzelhandelskunden können ihre persönlichen Konten in der App verwenden, um fertige Produkte zu kaufen, einen speziellen Versand zu wählen und nach dem Erhalt eines Pakets den beiliegenden Strichcode zu scannen, um den kompletten Prozess abzuschließen.

Die komplette Blockchain-Technologie für die Cannabisbranche ist ein großer Schritt in Richtung Sicherstellung der Konformität und der Prüfbarkeit der Lieferkette. In der CannaBLOX-Architektur werden alle Testdaten in einer Ethereum-Smart-Contract-Blockchain-geschützten Datenbank gespeichert, was sowohl in der Verwaltung als auch bei den indirekten Kosten für eine optimale Betriebseffizienz sorgt.

Das CannaBLOX-Ökosystem ermöglicht es Herstellern und Züchtern, ihre einzigartigen Sorten über den Administratorenbereich zu registrieren und anschließend über ihre Mobilgeräte mit einer sicheren Kryptografie und einem hohen Maß an Sicherheit in einer dezentralisierten App zu verwalten. CannaBLOX verringert nicht nur die Arbeitslast und die Kosten in Zusammenhang mit Prüfungen, sondern bietet auch eine vollständige Transparenz der Testergebnisse für Hersteller, Regulierungsbehörden und Verbraucher.

Die Fortschritte, die das BLOX-Team verzeichnet, sind äußerst vielversprechend und wir sind bestrebt, die CannaBLOX-Testphase dieser Entwicklung zu unterstützen, sagte Will Rascan, President und CEO von Liberty Leaf. Unsere Investitionen in BLOX bestätigen unser Geschäftsmodell, in cannabisbezogene Unternehmen zu investieren und deren Wachstum durch die Bereitstellung des Investitionskapitals zu beschleunigen, das sie hierfür benötigen.

Jeff Zanini, CEO und Director von BLOX, sagte: Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung von CannaBLOX gesetzt zu haben. Es ist äußerst aufregend, einem solch leidenschaftlichen Team dabei zuzusehen, wie es ein Projekt ausgehend von einem Konzept verwirklicht. Wir bewerten zurzeit mehrere Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit Unternehmen der kanadischen Cannabisbranche, die ein Partner von CannaBLOX und Teil der fortlaufenden Ausbau-Testphase sein möchten, was einen großen Schritt nach vorne bedeutet. Er sagte außerdem: Unser Hauptziel bestand von Beginn dieses Projekts an darin, vorhergesagte Engpässe nach der Legalisierung zu beheben, und wir sind diesbezüglich auf einem guten Weg.

Über Blox Labs

Blox Labs Inc. ist ein Technologieentwicklungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung der besten Softwarelösungen ihrer Art für aufstrebende Trends in den Bereichen Blockchain, Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen gerichtet ist. BLOX unterstützt seine Kunden mit Lösungen für geschäftsbezogene Probleme - von Machbarkeitsnachweisen bis hin zur Umsetzung. Das Unternehmen bietet zurzeit Blockchain-Lösungen für das Lieferkettenmanagement und die -verbesserung sowie für andere Bereiche. BLOX ist aktiv auf der Suche nach Partnerschaften und strategischen Übernahmen von Wachstumsunternehmen.

IM NAMEN DES BOARD,

Jeff Zanini

CEO und Director

Zukunftsgerichtete Informationen

