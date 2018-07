Die höhere Risikobereitschaft in Verbindung mit einer erwarteten Ankündigung von Erdogans neuem Kabinett treibt die türkische Lira am Montag nach oben. Die Bekanntgabe soll am heutigen Abend erfolgen, wenn Recep Erdogan vereidigt wird und es sollte eine massive Kürzung der Mitglieder von Erdogans Kabinett (von 27 auf etwa 16) zur Folge haben. Erinnern wir uns daran, dass Erdogan vor zwei Wochen bei den Präsidentschaftswahlen einen Erdrutschsieg errungen hat. Seitdem hat die TRY in gewissem Maße zugelegt, doch die jüngsten Inflationsdaten (über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...