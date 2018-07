Der Volkswagen -Konzern hat laut einem Pressebericht mit Ex-ZF-Chef Stefan Sommer einen neuen Einkaufsvorstand gefunden. Der Manager würde damit am Jahresende Nachfolger des langjährigen ehemaligen Einkaufschefs Francisco Javier Garcia Sanz, wie das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf Konzernkreise berichtete. Am Montagabend soll demnach die Entscheidung dazu fallen. Ein Sprecher des VW -Aufsichtsrates wollte die Informationen nicht kommentieren.

Garcia Sanz war im April mit der Personalrochade im Volkswagen-Konzernvorstand ausgeschieden und galt bei Zulieferern als harter Verhandler. Sommer war zuletzt auf der anderen Seite tätig: Beim Autozulieferer ZF Friedrichshafen musste er sich im vergangenen Dezember nach einem Machtkampf mit kommunalen Eigentümern von der Konzernspitze verabschieden. Der Manager galt schon länger als Kandidat für einen Management-Job in Wolfsburg./men/jha/

ISIN DE0007664039

AXC0161 2018-07-09/15:18