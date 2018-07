ROUNDUP: BMW will Preise in China wegen Zöllen auf US-Autos anheben

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW will wegen angekündigten Zollerhöhungen auf US-Autos seine Preise in China anheben. "BMW China wird nicht in der Lage sein, die Zollerhöhungen für importierte Autos aus den USA komplett zu absorbieren", erklärte ein Sprecher des Dax-Konzerns am Montag in München. "Derzeit kalkulieren wir in dem Zusammenhang nötige Preiserhöhungen." Momentan bleibe es aber noch bei den aktuellen Listenpreisen für die Händler. Die neuen Preise sollen später veröffentlicht werden.

IPO/ROUNDUP: Chinas Smartphone-Hersteller Xiaomi enttäuscht an Hongkongs Börse

HONGKONG - Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat bei seinem Börsengang in Hongkong enttäuscht. Die Aktien wurden am Montag unter ihrem Ausgabekurs gehandelt, obwohl sie schon am unteren Ende der von dem Unternehmen angestrebten Preisspanne ausgegeben worden waren. Anfangs fiel der Kurs sogar um fast sechs Prozent, erholte sich aber und notierte am Ende knapp unter dem Ausgabepreis von 17 Hongkong-Dollar. Der Erlös lag mit rund fünf Milliarden US-Dollar deutlich unter den Erwartungen des Unternehmens, das damit rund 50 Milliarden US-Dollar wert ist.

Steigende Preise beflügeln Stahlhändler Klöckner & Co. - Aktie legt zu

DUISBURG - Der Stahlhändler Klöckner & Co rechnet dank höherer Preise im zweiten Quartal mit einem höheren operativen Gewinn als bisher gedacht. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte rund 82 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Montag in Duisburg mit. Bisher hatte das Management 65 bis 75 Millionen Euro als Ziel ausgegeben. Für das dritte Quartal geht Klöckner von einem starken Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus. Im Gesamtjahr dürfte der operative Gewinn zumindest leicht steigen, hieß es.

BMW kauft in Erfurt Batteriezellen für 1,5 Milliarden Euro

MÜNCHEN - BMW kauft Batteriezellen im Wert von vier Milliarden Euro beim größten chinesischen Hersteller Catl. Zellen im Wert von 1,5 Milliarden sollen ab 2021 aus der geplanten Catl-Fabrik in Erfurt kommen, sagte BMW-Einkaufsvorstand Markus Duesmann am Montag in München. Von Erfurt würden die Zellen dann ins 400 Kilometer entfernte BMW-Werk Dingolfing gefahren, wo sie zu Modulen für den vollelektrischen BMW i-next zusammengebaut würden. Zellen für weitere 2,5 Milliarden Euro kauft BMW bei Catl in China - unter anderem für den Elektro-Mini, der schon ab nächstem Jahr in Oxford vom Band läuft.

Streiks bremsen Air France-KLM im ersten Halbjahr - Mehr Fluggäste im Juni

PARIS - Die Fluggesellschaft Air France-KLM hat wegen der heftigen Streiks in Frankreich im ersten Halbjahr weniger am Wachstum der Branche teilhaben können. In den ersten sechs Monaten zählte der Konzern knapp 48,5 Millionen Fluggäste und damit 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Montag in Paris mitteilte. Allerdings kam der Zuwachs von der niederländischen Sparte KLM und der Billigtochter Transavia. Bei den französischen Marken Air France und Hop! ging das Fluggastaufkommen um 0,7 Prozent zurück. Rund die Hälfte des Geschäfts von Air France-KLM entfällt auf die beiden französischen Airlines.

VW: Längere Abgastest-Probleme - FDP will Hardware-Fonds für Diesel

WOLFSBURG/BERLIN - Bei Volkswagen dürfte die Durststrecke durch tausendfache Nachprüfungen und gestoppte Bänder wegen der neuen Regeln für Abgastests deutlich länger dauern als zunächst gedacht. "Dieses Thema wird uns einige Monate beschäftigen, bis wir in den Werken wieder zu einer normalen Fahrweise kommen", kündigte Vorstandschef Herbert Diess in einem Brief an die Mitarbeiter an. Der Text lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Auch andere Autobauer ringen mit der komplexen Umstellung, teils müssen ganze Modellreihen vorübergehend aus dem Programm genommen werden. Aus der Politik kommen weiter Forderungen nach Hardware-Nachrüstungen für Diesel.

Paypal-Chef: Werden weitere Unternehmen kaufen - Auch mehr Partnerschaften

DÜSSELDORF - Der US-Online-Bezahldienstleister Paypal will durch weitere Übernahmen und Partnerschaften wachsen. "Wir haben eine sehr gesunde Bilanz und wir werden diese einsetzen, um weitere Unternehmen zu kaufen", sagte Firmen-Chef Dan Schulman dem "Handelsblatt" (Montagausgabe). Jährlich wolle Paypal ein bis drei Milliarden Dollar für Übernahmen ausgeben, vor allem um sehr spezifische Fähigkeiten zu zu erwerben.

Weitere Meldungen

-Hapag-Lloyd dementiert Fusionsgespräche mit französischer CMA CGM

-Experten erwarten gebremsten Ausbau von Windenergie

-Trump erhöht Druck auf Nato: US-Ausgaben weder fair noch akzeptabel

-Onlinehandel legt im zweiten Quartal stark zu

-Neue Deutschlandchefin für Twitter

-ROUNDUP/Tiefensee: Chinesen bauen Batteriezellen-Fabrik in Thüringen

-Wettbewerbsbehörde winkte Deal durch: Signa kauft Kika/Leiner

-Steinmeier: Europa muss in Nato mehr Verantwortung übernehmen

-CDU-Politiker wollen Fahrverbote für Euro-5-Diesel weiter vermeiden

-Unternehmensberatung PwC: Genug Wettbewerb bei Batteriezellen

-Dürre Zeiten auf den Feldern: Müssen Verbraucher mehr zahlen?

-IPO: Oerlikon verschiebt Börsengang von GrazianoFairfield

-Grüne fordern neue Regeln für Folgeschäden des Braunkohle-Bergbaus

-Studie: Vorstandschefs börsennotierter Firmen verdienten weniger

-E-Antrieb lässt Fahrradbranche schwärmen - Eurobike eröffnet

-Trotz Tausender Anrufer: Bedeutung der Auskunft stark nachgelassen

-ROUNDUP: Suche nach mehr Spielkultur: Favre nimmt Arbeit beim BVB auf

-Experten: Feine Risse machen AKW Tihange 2 und Doel 3 nicht unsicher

-Lufthansa berechnet Bonus-Meilen für tausende Tickets neu

-Lufthansa-Tochter Brussels soll Langstreckenflüge von Eurowings steuern

-Treue Teetrinker in Deutschland - Konsum ist 2017 nur leicht zurückgegangen

-Fischkonsum wächst weltweit - mehr Fische aus der Zucht

-Klöckner: Geflügel-Exporte nach China künftig wieder möglich

-Münchner Flughafen weiter im Aufwind

-ROUNDUP: Cathy Hummels könnte Rechtsgeschichte bei Influencer-Posts schreiben°

