Tesla, Byton oder das Elektroauto-Start-up Evelozcity setzen auf neue Ideen in der Mobilitätswelt - und auf deutsche Automanager. Doch nicht nur in den USA und Kalifornien rüsten die neuen Auto-Unternehmen auf.

Er brauchte nicht lange, um seine Richtung klarzumachen: Thomas Hausch war neu auf seinem Posten, als er im Mai 2013 auf der Bühne des CAR-Symposiums der Universität Duisburg-Essen saß. Hausch war gekommen, um als neuer Chef des Nissan Center Europe dem Elektro-Carsharing-Projekt "Ruhrauto E" zwei nagelneue Nissan Leaf zu überreichen. Ein fast alltäglicher Marketing-Termin für einen Manager in dieser Position.

Noch während Projektleiter Ferdinand Dudenhöffer sprach, zitierte Hausch einen seiner Untergebenen herbei. Er hatte eine spontane Idee: Was bringen zwei Elektroautos ohne festen Stellplatz, wenn man sie nicht laden kann? Also legte Nissan noch eine Ladesäule drauf. Die Anweisung war klar. Der Untergebene schaute verdutzt - so etwas hatte es bei Nissan wohl noch nicht gegeben.

Umso überraschender war es, dass Hausch, der als Verfechter der Elektromobilität gilt, Ende 2017 Nissan verließ. Wenige Wochen zuvor hatte der japanische Autobauer die zweite Generation des Leaf vorgestellt, des meistverkauften Elektroautos der Welt. Dass Elektro-Freund Hausch, in seiner Funktion für die Verkäufe in Deutschland verantwortlich, sich diese Markteinführung entgehen ließ, war ungewöhnlich. Schließlich wurde er nicht entlassen, sondern ging auf eigenen Wunsch, "um sich neuen beruflichen ...

