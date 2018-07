Ehemalige Spitzenmanager der deutschen Autoindustrie starten den Aufbruch in die neue Mobilität. Allerdings nicht im eigenen Land, sondern bei ausländischen Konkurrenten wie Tesla, Byton und Jaguar.

Zukunft kann erbärmlich aussehen. So wie der zweigeschossige Bürokomplex im Gewerbegebiet von Torrance, 20 Autominuten vom Flughafen Los Angeles entfernt. Einst residierte hier der Telefonausrüster Comtech: Büros ohne Fenster, Flure wie ein Labyrinth, schummriges Licht. Heute ist auf einer Metallplatte am Eingang der Firmenname Evelozcity aufgesprüht, als ob Hausbesetzer ihr Territorium mit Graffiti markiert hätten. Für Uli, Stefan und KT, wie sich die Hausherren nennen, ist der trostlose Bau in der Mariner Avenue aber ein Ort der Hoffnung.

Die drei Automanager sitzen in einem engen Konferenzraum mit Blick auf einen Parkplatz, trinken Wasser aus weißen Pappbechern und erzählen, warum ihnen die Zukunft gehört. Sie wollen ein Elektroauto bauen, eines, das die deutschen Autobauer niemals produzieren würden. Wegen der "konservativen Pensionsfonds im Nacken", sagt Stefan. Weil "die Gewinne aus den Verbrennern derzeit das Maß aller Dinge sind", sagt KT. Wegen der "Altlasten, auf die man Rücksicht nehmen muss", so Uli.

Die Worte der drei Herren dürften jenseits des Atlantiks als Kampfansage verstanden werden. Stefan Krause, 55, war einst BMW-Finanzchef. Ulrich Kranz, 60, ist der Vater der BMW-Elektroautos i3 und i8. Karl-Thomas (KT) Neumann, 57, war bis vor einem Jahr Vorstandsvorsitzender von Opel. Nun beginnen sie unter kalifornischer Sonne einen der spannendsten Unternehmerneustarts der jüngeren Automobilgeschichte: Gemeinsam wollen sie Daimler, BMW und Volkswagen das Fürchten lehren.

Das Dreigestirn ist dabei nur das prominenteste Team deutscher Automanager, die ihre Chance abseits der etablierten Konzerne suchen. Sie gründen Start-ups oder heuern dort in leitender Position an. Aber nicht in Deutschland, sondern in China, den USA oder Großbritannien. Sie haben ihr Handwerk bei deutschen Premiumherstellern gelernt und züchten nun deren Konkurrenten hoch: mit viel Geld, smarten Geschäftsmodellen und einem weltweiten Netzwerk.

Und so könnte von ihnen langfristig sogar eine Gefahr für den deutschen Automobilstandort ausgehen. Seitenwechsler in der Branche sind nichts Ungewöhnliches, doch dass es gleich so viele sind, durchaus. Und die Top-Manager wissen um die Schwächen der alteingesessenen Premiumanbieter. Die Kenntnis um die Verletzbarkeit nehmen sie mit zu den Newcomern und starten frei von lähmenden Konzernstrukturen. Sie wollen dabei mit den bisherigen Marktgesetzen der Branche brechen. Es ist ein beispielloser Angriff auf die alte Heimat. Einen besseren Zeitpunkt hat es nie gegeben: jetzt, da Elektroantriebe und autonomes Fahren alle Regeln der Branche auf den Kopf stellen.

Noch nie war die Goldgräberstimmung in der Autobranche größer als heute. Investoren stehen Schlange, um aussichtsreiche Abenteuer zu finanzieren. In China investiert der Staat, sonst vor allem Private. Dass selbst alteingesessene Konzerne wie Daimler, General Motors und Ford Milliarden auf den Tisch legen, um in Start-ups mit Selbstfahrautos, Taxi-Apps und Know-how im Bereich der künstlichen Intelligenz zu investieren, zeigt, dass die Karten gerade neu gemischt werden. Experten prophezeien den deutschen Autobauern zwar eine erfolgreiche Aufholjagd bei der Elektromobilität. Doch eine Garantie, dass es so kommt, gibt es nicht. Sicher ist nur: China wird 2020 die meisten E-Autos produzieren - knapp 1,4 Millionen.

Auch in Torrance, Kalifornien, wollen sie Regeln brechen. Im Kleinen verzichtet das deutsche Führungstrio schon auf Titel und Hierarchien. Für den Büroanstrich mit den jungen Kollegen haben sie die Farbpinsel selbst in die Hand genommen. Dabei ist Sparsamkeit bei dem gut finanzierten Unternehmen nicht mal erforderlich. "Wir hätten noch mehr Kapital einsammeln können", sagt Krause, der nach der BMW-Karriere zwischenzeitlich Finanzvorstand und Strategiechef der Deutschen Bank war. Wie viel Kapital, verrät er nicht. Nur so viel: Das Geld komme von reichen Unternehmerfamilien aus Deutschland, China und Taiwan, die bislang nie in der Autobranche aktiv waren. Das Risiko scheint überschaubar: "Wir brauchen für den Start nicht so viel Geld", sagt Krause.

Autos bauen wie ein iPhone

Die Evelozcity-Gründer profitieren von einem Wandel der Branche, der bis vor Kurzem undenkbar schien. Statt eigene Fabriken aus dem Boden zu stampfen, werden sie ihre Fahrzeuge nur entwickeln und vermarkten, die Produktion jedoch in die Hand von Auftragsfertigern geben, so wie Apple seine iPhones und iPads mit dem Siegel Designed in California verziert und in China bei erfahrenen Herstellern wie Foxconn oder Pegatron produzieren lässt. "Es gibt so viele Überkapazitäten in der Branche", sagt Neumann, den bei Opel stets Sorgen um die Auslastung der Werke plagten. "Mit eigener Fertigung kann man sich ohnehin nicht mehr differenzieren, die Kosten sind für alle ähnlich hoch", sagt Entwicklungschef Kranz.

Schlagen will das Trio die Konkurrenz vor allem mit klugem Design. Der US-Amerikaner Richard Kim, der für seine Arbeiten am Elektro-BMW i3 und i8 bekannt ist, setzt auf einen originellen Innenraum, weg vom klassischen Auto, das die Bedürfnisse des Fahrers in den Mittelpunkt rückt. "Wir haben dank des Elektroantriebs so viel Platz, den wir intelligent nutzen können", sagt der Designer, als er mitten in einem 80-Quadratmeter-Raum ohne Fenster steht. Dort hat Evelozcity seine Schätze geparkt: gleich mehrere Modelle des Prototyps, der 2021 Premiere feiern soll, zunächst in den USA, dann in China und Europa. Zwei Kunststoffmodelle sind im Originalmaßstab gefertigt. Details darf die WirtschaftsWoche nicht beschreiben. Kein Geheimnis aber ist, dass Kim die Sitze neu anordnen will.

Fundament der Evelozcity-Autos ist der von ...

