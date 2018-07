EZB-Präsident Mario Draghi erklärt sich vor dem ECON-Ausschuss des Europäischen Parlaments in Brüssel. Wichtige Zitate: Der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Auch unser Vertrauen in den Inflationspfad steigt. Der prognostizierte Inflationspfad scheint selbsttragend, d.h. widerstandsfähig gegen ein allmähliches Ende ...

