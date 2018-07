Wien (www.aktiencheck.de) - Die entwickelten Aktienmärkte präsentierten sich in den letzten Wochen erneut schwächer, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Vor allem Ängste vor einer weiteren Verschärfung im Handelskrieg mit den USA hätten die Stimmung belastet. Die Analysten würden aber vor allem in der anstehenden Liquiditätsrückführung der Notenbanken einen Faktor sehen, der in den kommenden Monaten weiterhin für Volatilität sorgen werde. ...

