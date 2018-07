=== 03:00 US/Präsident Trump nennt seinen Kandidaten für frei werdenden Richterposten am Supreme Court *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni *** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm 09:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Chinas Ministerpräsident Li Keqiang, Teilnahme an einer Präsentation zum autonomen Fahren, Berlin 10:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer, Vorstellung des "Masterplans Migration", Berlin *** 10:30 GB/BIP Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: k.A. *** 10:30 GB/Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -11,80 Mrd GBP zuvor: -14,00 Mrd GBP *** 10:30 GB/Industrieproduktion Mai PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+1,8% gg Vj 10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV, Hamburg *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli PROGNOSE: -19,0 Punkte zuvor: -16,1 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +78,1 Punkte zuvor: +80,6 Punkte 11:00 DE/Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), PK zum Thema: "GIZ fördert Jobs und Perspektiven in Afrika", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 250 Mio EUR 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 0,5 Mrd EUR *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q, Purchase *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Juni, Frankfurt *** 17:20 GB/Bundeskanzlerin Merkel und Großbritanniens Premierministerin May, PK nach Westbalkan-Konferenz, London 20:00 RU/Fußball-WM Halbfinale: Frankreich - Belgien, St. Petersburg ===

