Der Autobauer BMW will inmitten des internationalen Handelsstreits um höhere Autozölle die Produktion in China hochschrauben. Ab dem kommenden Jahr fährt das Unternehmen die Kapazität des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens BBA in Shenyang von bisher 450 000 Autos im Jahr auf 520 000 Wagen hoch, wie der Dax -Konzern am Montag in München mitteilte. "Unsere Vereinbarung setzt einen langfristigen Rahmen für unsere Zukunft in China", sagte BMW-Chef Harald Krüger laut Mitteilung.

Krüger bestätigte, dass der erste vollelektrische SUV der Marke von China aus exportiert werden soll. Der iX3 wird ab 2020 in Shenyang gebaut. Im vergangenen Jahr hat BMW in China rund 560 000 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert, das Land ist der mit Abstand größte Einzelmarkt für das Unternehmen. BMW fertigt seine SUVs größtenteils im US-Werk in Spartanburg (South Carolina). Für Modelle, die von dort aus nach China geliefert werden, hat das Unternehmen wegen höherer Zölle eine Preiserhöhung angekündigt.

China will als Reaktion auf US-Strafzölle den Einfuhrzoll auf Autos aus US-Produktion auf 40 Prozent erhöhen, wohingegen der Zoll für andere Länder ab dem 1. Juli auf 15 Prozent gesunken ist./men/nas/jha/

