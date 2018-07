Nach dem rasanten Wachstum der vergangenen Jahre muss SAP wieder profitabler werden. Der Jahresauftakt ist gelungen. Analysten setzen ihre Kursziele hoch.

Die Turbulenzen an der Börse erschüttern SAP vergleichsweise wenig. Die Aktie des Softwareherstellers hat sich in den vergangenen Monaten deutlich besser entwickelt als Dax und Dow Jones und zwischenzeitlich ein Allzeithoch von gut 105 Euro erreicht. Dieser Aufwärtstrend könnte sich fortsetzen: Die meisten Analysten empfehlen das Papier weiter zum Kauf, einige halten gar einen Kurs von 120 Euro für angemessen, ein Plus von gut 20 Prozent.

Für den Optimismus gibt es mehrere Gründe. So brummt das Kerngeschäft mit betriebswirtschaftlicher Software, während die Vernetzung von Fahrzeugen, Maschinen und anderen Geräten - das Internet der Dinge - erhebliches Potenzial verspricht. Mit der großen Kundschaft und dem breiten Produktportfolio sei SAP "für die beginnende digitale Revolution in den Unternehmen hervorragend positioniert", lobt Mirko Maier, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

Ein Faktor ist aber von besonderer Bedeutung: Nach den hohen Investitionen der vergangenen Jahre steigert SAP wieder die Profitabilität. Mit dem Geschäftsjahr 2017 sei die "Talsohle durchschritten", versprach Finanzchef Luka Mucic im Januar - und ließ den Worten Taten folgen. Im ersten Quartal stieg die Marge wieder. Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen am 19. Juli sollten Anleger genau auf diese Kennzahl achten.

Die hohen Investitionen waren nötig, daran besteht heute kein Zweifel. Als Vorstandssprecher Bill McDermott 2010 gemeinsam mit Jim Hagemann Snabe das Amt antrat, setzte SAP zwar den Standard für die digitale Buchhaltung. Doch der Markt für Softwarelizenzen wuchs nur noch langsam. Immer mehr Unternehmen nutzten Cloud-Computing, also Software und Dienste aus dem Netz - hier hatte der Konzern wenig im Angebot.

Investitionen in die Cloud machen sich bezahlt

In den folgenden Jahren investierte SAP kräftig: in Zukäufe, Rechenzentren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...