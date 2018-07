Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. In der Automobilbranche drehe sich derzeit alles um das neue Abgas-Prüfverfahren WLTP, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses sorge ebenso wie die globalen Handelsspannungen für einen noch nie gekannten Gegenwind. In der Berichtssaison liege der Fokus darauf, wer mit den Widrigkeiten am besten klarkomme./la/mis Datum der Analyse: 09.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2018-07-09/15:52

ISIN: FR0000131906