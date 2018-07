Der NZD/USD konsolidiert seine Gewinne am Montag aufgrund der höheren Risikobereitschaft an den internationalen Finanzmärkten. Zuletzt notierte das Paar auf 0,6850 Dollar und damit 10 Pips im Plus. Die positive Stimmung rund um die Metallpreise gab dem neuseeländischen Dollar Aufwind. Der japanische Nikkei schloss den Tag mit einem Gewinn von 1,2 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...