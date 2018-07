Autohersteller Volkswagen (WKN:766403) hat verkündet, dass man ab dem nächsten Jahr in Deutschland einen eigenen innerstädtischen Car-Sharing-Dienst einführen wird, der 2020 auch weltweit betrieben werden soll. Eigentlich alles genau so, wie man es schon kennt, aber: Die VW-Autos werden zu 100% elektrisch sein. Ein neuer weltweiter Service für Elektroautos Von VW hieß es, dass man ab dem kommenden Jahr den neuen Car-Sharing-Service in Deutschland einführen und ab 2020 auf "Großstädte in Europa, Nordamerika und Asien" ausweiten werde. Kunden nutzen die "WE"-App von VW, um Autos in der Nähe zu finden und anzumieten. Das Konzept ist nicht neu - es ist ...

