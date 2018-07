Der Autobauer BMW will inmitten des internationalen Handelsstreits um höhere Autozölle die Produktion in China hochschrauben. Ab dem kommenden Jahr fährt das Unternehmen die Kapazität des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens BBA in Shenyang von bisher 450 000 Autos im Jahr auf 520 000 Wagen hoch, wie der Dax (DAX 30)-Konzern am Montag in...

Den vollständigen Artikel lesen ...