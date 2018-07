Kaffee-König Albert Darboven will ausgerechnet den Erben des größten Konkurrenten Jacobs adoptieren, um ihm die Leitung zu übergeben. Warum Darboven seinen Sohn und seine Neffen übergeht.

Sie hatten die denkbar prominenteste Bühne für ihren Frontalangriff gesucht - und gefunden: Das Deutsche Galopp-Derby in Hamburg-Horn am vergangenen Sonntag. Ein Pflicht-Termin für die Gesellschaft der Hansestadt. Der Sponsor: Idee Kaffee aus dem Hause Darboven.

Kurz vorher hatten Arthur, Arndt und Behrendt Darboven sich in einem offenen Brief zu Wort gemeldet. Darbovens Sohn Arthur, der den Kaffeekonzern 2009 im Streit mit seinem Vater verlassen hatte, hält noch 17,5 Prozent am Unternehmen. Er und seine beiden Vettern Arndt und Behrendt (kommen zusammen auf weitere 25 Prozent) bangen nun nicht nur um ihr finanzielles Erbe, sondern um den Erhalt des Imperiums.

Denn im Streit um die Nachfolge im Kaffee-Haus Darboven will Patriarch Albert Darboven ausgerechnet den Erben des größten Konkurrenten Jacobs adoptieren, um ihm die Leitung zu übergeben. Laut Gesellschaftsvertrag darf nämlich nur ein Familienangehöriger das Unternehmen leiten. Das Trio um den geschassten Sohn Arthur fordert Albert auf, von diesen Plänen Abstand zu nehmen.

Am Sonntag, beim Galopp-Derby zwischen Hüten und Hummer, wollte der 82-Jährige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...