Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das 20. Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine findet heute (Montag) in Brüssel statt, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Auf dem Gipfel wird die Umsetzung des Assoziierungsabkommens EU-Ukraine überprüft. ...

