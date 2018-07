GOUR MEDICAL (ISIN: CH0342399851, Symbol: MLGML, WKN: A2JMTK), ein auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer veterinärmedizinischer Lösungen spezialisiertes Unternehmen, gab heute die Berufung von Loïc MAUREL in Verwaltungsrat des Unternehmens bekannt.

Gour Präsident Serge Goldner kommentierte: "Wir freuen uns über die Aufnahme von Loïc MAUREL in unseren Verwaltungsrat. Seine Expertise sowie seine profunden Kenntnisse der Biotechnologie- und Pharmabranche auf globaler Ebene erhöhen unsere strategischen Marketing- und operativen Fähigkeiten erheblich. Seine Vision bringt Gour Schlüsselqualifikationen und erlaubt uns eine deutliche Beschleunigung unserer Aufbaustrategie.

Herr MAUREL verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Top-Managementpositionen bei führenden Pharma- und Biotech-Unternehmen in Kanada, der Schweiz und Frankreich und hat viele Erfolge in diesen Bereichen vorzuweisen.

Herr MAUREL war zunächst für das globale strategische Marketing für Stoffwechsel-, Herz-Kreislauf- und Atemwegsmedikamente verantwortlich und war später Vizepräsident für Marketing und Operations bei Novartis in Kanada, Frankreich und der Schweiz. Während seiner mehr als 10-jährigen Tätigkeit bei Novartis war er für die Einführung mehrerer Blockbuster-Medikamente verantwortlich, darunter Diovan.

Während seiner 8-jährigen Tätigkeit als Leiter von Debiovision, einem Joint Venture von DebioPharm und SGF, verhandelte er zahlreiche Lizenzverträge mit Pharmaunternehmen wie LG, Ranbaxy, Astra Zeneca, Salix und anderen. Herr MAUREL sammelte außerdem umfangreiche Erfahrungen in der Durchführung von klinischen Studien der Phasen II und III (FDA und EMEA) in den USA und Kanada.

Von 2008 bis 2017 war er Präsident von Diaxonhit (jetzt Eurobio Scientific) und entwickelte aus diesem F&E-Biotech-Startup ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 50 Millionen Euro. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Euronext notiert und wurde im Jahr 2012 von Ingen Biosciences und Eurobio übernommen.

Er war außerdem Vorsitzender der Geschäftsführung der OncoMab GmbH und Mitglied des Vorstands von Avance Pharma Inc, Pharma Bio Development, The Quebec Bio Association und des Debiopharm Diagnostic Global Advisory Board. Von 2008 bis 2016 war er zudem Vizepräsident von France Biotech.

Seit 2014 ist er Mitglied des Health Investment Committee von M Capital Partners und leitet LISCo Health, ein auf Medizintechnik und Biotechnologie spezialisiertes Beratungsunternehmen.

Loïc MAUREL besitzt ein Diplom der Medizinischen Fakultät von Bordeaux und darüber hinaus zwei Master-Abschlüsse der Concordia University und der University of Western Ontario, beide in Kanada.

Loïc MAUREL erklärt: "Die Positionierung von GOUR MEDICAL im Bereich des therapeutischen Cannabis für Haustiere ist einzigartig und beispiellos in Europa. Die derzeitigen Behandlungen von Krankheiten im Zusammenhang mit der Alterung von Haustieren sind weitgehend verbesserungswürdig, und die medizinischen Bedürfnisse, die sie adressieren, wachsen stetig. Ich bin überzeugt, dass das Unternehmen über alle Voraussetzungen verfügt, um schnell zu einem Referenzunternehmen in diesem Bereich zu werden."

Gour Präsident Serge Goldner fügte hinzu: "Die Aufnahme von Loïc MAUREL in Gour Medical ist ein Meilenstein für uns, nicht nur wegen seines hervorragenden Lebenslaufs, sondern auch, weil er einzigartig positioniert ist, um uns bei der Entwicklung aller Aspekte unseres Geschäfts zu unterstützen

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von GOUR MEDICAL:

http://www.gour-medical.com

Linkedin

Über Gour Medical

Gour Medical ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer medizinischer Lösungen für die Behandlung von Krankheiten im Zusammenhang mit dem Altern von Haustieren spezialisiert hat. Das Geschäftsmodell basiert auf dem Einsatz von Molekülen und Nutraceuticals mit bewährten medizinischen Wirkstoffen in neuen Darreichungsformen. Das erste Produkt, das in Kürze auf den Markt kommen wird, basiert auf einer Rezeptur mit industriellem Hanfextrakt, das keine psychoaktiven Effekte aufweist und eine nachhaltige Schmerzbehandlung ermöglicht.

GOUR MEDICAL ist an der Euronext Paris im Segment Access gelistet (ISIN: CH0342399851, Symbol: MLGML, WKN: A2JMTK). Die Aktien von Gour Medical sind für den PEA-PME/Aktiensparplan zugelassen

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180709005550/de/

Contacts:

GOUR MEDICAL

Serge Goldner

CEO

contact@gour-medical.com

oder

FINANZKOMMUNIKATION

CiiB - Edouard de Maissin

Analyst Investor Relations

Tel.: +33 1 42 46 11 73

edouarddemaissin@ciib.fr