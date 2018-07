Hannover (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche dürfen vor allem die Veröffentlichungen der amerikanischen Preiszahlen (Mittwoch bis Freitag) und der Befragung des deutschen ZEW (Dienstag) als Datenhighlights bezeichnet werden, so die Analysten der Nord LB. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich die Verunsicherungen im Zuge des verschärften Handelskrieges bei der ZEW Umfrage in Form von pessimistischeren Erwartungen bereits niederschlagen würden: Während sie bei den ZEW-Konjunkturerwartungen einen deutlichen Rückgang auf -21,6 Saldenpunkte erwarten würden, sollte sich die Lagebeurteilung bei etwa 80 Punkten stabil präsentieren. ...

