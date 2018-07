Der Euro hat am Montag im späten europäischen Handel seine Verlaufsgewinne teilweise wieder abgegeben. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,1764 Dollar und notierte damit ungefähr wieder am selben Niveau wie in der Früh.Am Nachmittag verlief der Handel am Devisenmarkt ruhig. Impulse für den Handel blieben aus, was auch daran ...

Den vollständigen Artikel lesen ...