Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem zuletzt erfreuliche US-Wirtschaftsdaten gemeldet worden sind, hoffen die Anleger nun in Nordamerika auch auf eine starke Berichtssaison, so die Analysten der Nord LB. Am Freitag werde in diesem Kontext auf die Zahlen einiger US-Banken zu achten sein. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) starte entsprechend oberhalb der Marke von 12.500 Punkten in die neue Woche. ...

