London - Der britische Aussenminister und strikte Brexit-Befürworter Boris Johnson hat sein Amt aufgegeben. Regierungschefin Theresa May nahm das Gesuch eigenen Angaben zufolge an.

Am Sonntag Abend war bereits Brexit-Minister David Davis im Streit über den Kurs der Regierung beim EU-Austritt zurückgetreten. Am Freitag hatte sich May gegen seinen Willen mit ihrer Entscheidung für eine Beibehaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...