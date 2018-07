Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht weiter wachsende Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen auf dem wichtigen chinesischen Markt. Es zeige sich, dass bei der Marktöffnung Chinas den Worten auch Taten folgten, sagte Merkel am Montag anlässlich von deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin. Sie verwies auf gelockerte Voraussetzungen für Beteiligungen in China, die etwa auch nicht mehr als Gemeinschaftsunternehmen angelegt sein müssten.

Merkel hob zugleich die Entscheidung des chinesischen Herstellers CATL zum Aufbau einer Batteriezellenfabrik für Elektroautos in Erfurt hervor. Dies sei "ein wichtiger Tag für Thüringen". Diese Technologie werde von deutschen Anbietern bisher nicht angeboten, so dass die deutsche Autobranche auch chinesische Produkte kaufen dürfte. "Wenn wir es selber könnten, wäre ich auch nicht traurig", sagte Merkel. Wenn der chinesische Investor nach Europa komme, sei es aber gut, wenn dies in Deutschland stattfinde.

Anlässlich der Regierungskonsultationen unterzeichneten mehrere weitere Firmen Vereinbarungen für ein stärkeres Engagement in China./sam/DP/nas

