Hannover (www.aktiencheck.de) - Die zuletzt gemeldeten erfreulichen US-Konjunkturdaten konnten der Währung der Vereinigten Staaten zuletzt nicht helfen, so die Analysten der NORD LB. Beide ISM PMIs würden am aktuellen Rand klar ein starkes Wachstum anzeigen; So habe der ISM PMI Manufacturing im Berichtsmonat Juni auf sehr beachtliche 60,2 Punkte anstiegen können. ...

