Als drittes Bundesland hat Hessen von der Länderöffnungsklausel im EEG Gebrauch gemacht. Eine Verordnung des Wirtschafts- und Energieministeriums in Wiesbaden sieht vor, dass künftig Freiflächenanlagen mit insgesamt 35 Megawatt Gesamtleistung pro Kalenderjahr auf benachteiligten Acker- und Grünlandflächen gebaut werden dürfen.Hessen hat als drittes Bundesland nach Bayern und Baden-Württemberg zusätzliche Flächen für den Bau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen freigegeben. In der Verordnung ist vorgesehen, dass künftig in den Ausschreibungen Zuschläge für Anlagen mit 35 Megawatt pro Kalenderjahr ...

