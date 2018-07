ROUNDUP: Britischer Außenminister Boris Johnson zurückgetreten

LONDON (dpa-AFX) - Die Regierungskrise in London eskaliert. Wenige Stunden nach Brexit-Minister David Davis trat am Montag auch der britische Außenminister Boris Johnson zurück. Das teilte die Regierung der BBC zufolge mit. Nur knapp neun Monate vor dem EU-Austritt am 29. März 2019 steckt die Regierung von Premierministerin Theresa May nun in einer massiven Regierungskrise.

ROUNDUP/Ex-Brexit-Minister Davis: May soll Premierministerin bleiben

LONDON - Der am Sonntagabend zurückgetretene Brexit-Minister David Davis will nach eigenen Angaben die britische Premierministerin Theresa May nicht stürzen. Er habe mit seinem Rücktritt eine Gewissensentscheidung getroffen, sagte Davis am Montag in einem BBC-Interview. Sollte May dennoch stürzen, werde er seinen Hut nicht in den Ring werfen. Theresa May sei "eine gute Premierministerin". Trotzdem bringt Davis die Regierung in London nur knapp neun Monate vor dem EU-Austritt des Landes in schwere Bedrängnis.

ROUNDUP/Institut: Anstieg der Arbeitskosten für Deutschland verkraftbar

BERLIN - Die deutsche Wirtschaft kann sich nach Ansicht gewerkschaftsnaher Konjunkturforscher zurzeit überdurchschnittliche Lohnerhöhungen durchaus leisten. Diese seien sogar vorteilhaft für den Konsum im Inland und die Handelsbeziehungen zu den EU-Nachbarn, heißt es in einer Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). "Die Arbeitskosten steigen in Deutschland schneller als anderswo, und das ist auch gut so", sagte IMK-Direktor Gustav Horn am Montag in Berlin. Das IMK gehört zur Hans-Böckler-Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

ROUNDUP: BMW will Preise in China wegen Zöllen auf US-Autos anheben

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW will wegen angekündigten Zollerhöhungen auf US-Autos seine Preise in China anheben. "BMW China wird nicht in der Lage sein, die Zollerhöhungen für importierte Autos aus den USA komplett zu absorbieren", erklärte ein Sprecher des Dax-Konzerns am Montag in München. "Derzeit kalkulieren wir in dem Zusammenhang nötige Preiserhöhungen." Momentan bleibe es aber noch bei den aktuellen Listenpreisen für die Händler. Die neuen Preise sollen später veröffentlicht werden.

ROUNDUP 2: Nachfrage aus EU-Ländern hält deutsche Exportzahlen hoch

WIESBADEN - Deutschlands Exportwirtschaft trotzt bislang den von den USA angeheizten internationalen Handelskonflikten. In den ersten fünf Monaten gingen Waren im Wert von 547,4 Milliarden Euro in alle Welt. Das war ein Anstieg um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Vor allem die Nachfrage aus Ländern der Europäischen Union trieb die Geschäfte an. Bremsspuren gab es dagegen im Handel mit den USA.

Eurozone: Anlegerstimmung erholt sich etwas vom Einbruch im Vormonat

FRANKFURT - Nach der zuletzt deutlich Abschwächung haben sich die Konjunkturerwartungen für die Eurozone etwas erholt. Der von Sentix erhobene Teilindikator sei um 3,3 Punkte auf minus 10,0 Punkte gestiegen, teilte das Marktforschungsinstitut am Montag in Frankfurt mit. Im Vormonat hatte der Indikator noch bei minus 13,3 Punkten den niedrigsten Stand seit der Eurokrise erreicht. Die Bildung einer europakritischen Regierung in Italien hatte die Stimmung belastet.

Merkel: Mit China auch kontroverse Fragen besprechen

BERLIN - Kanzlerin Angela Merkel hat beim Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Berlin das gemeinsame Bekenntnis zu multilateralen Handelsregeln hervorgehoben. Ohne den Handelskonflikt mit den USA zu erwähnen sagte die Kanzlerin, Deutschland und China hielten sich an das Regelwerk der Welthandelsorganisation WTO. Sie lobte neue Beteiligungsmöglichkeiten für deutsche Firmen in China, die Öffnung des chinesischen Finanzmarkts und die Tatsache, dass etwa deutsche Autokonzerne nun auch Beteiligungen über 50 Prozent erhalten könnten.

EZB-Rat Nowotny warnt vor Währungskrieg bei Eskalation des Handelsstreits

ZÜRICH - Das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) Ewald Nowotny hat vor einer weiteren Eskalation des Handelsstreits führender Industriemächte gewarnt. Noch seien die Auswirkungen eines drohenden Handelskriegs nicht dramatisch, sagte Nowotny am Montag in einer Rede in Zürich. Allerdings wollte der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank nicht ausschließen, dass es zum Zuge einer Eskalation auch zu einem Währungskrieg kommen könnte.

Macron will 'Wohlfahrtsstaat des 21. Jahrhunderts' bauen

VERSAILLES - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich gegen Kritik an seinem Reformkurs in der Wirtschafts- und Sozialpolitik verteidigt. "Eine Politik für die Unternehmen ist keine Politik für die Reichen, sondern eine Politik für die ganze Nation, eine Politik für die Beschäftigung", sagte er am Montag in einer Grundsatzrede vor dem französischen Parlament.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl/

AXC0198 2018-07-09/17:25