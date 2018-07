STATS stellt Trainings- und Leistungslösungen für führende finnische Spielerentwicklungs-Camps bereit

Heute kündigten STATS, der weltweite Marktführer für Sportdaten und -informationen, und die im Eerikkilä Sport Outdoor Resort, Finnland, gelegene Sami Hyypiä Academy (SHA), eine fünfjährige Partnerschaft an, um in der Akademie Lösungen für Team- und Spielerleistungen von STATS einzuführen.

In Zusammenarbeit mit Spielern und Coaches der SHA wird STATS Technologien und Schulungen für Spielanalyse, Spielerentwicklung und Überwachung von Spielerleistung vorstellen. Eerikkilä/SHA verfügt bereits über eine Partnerschaft mit der Football Association of Finland (finnischer Fußballverband) und ist das nationale Trainingszentrum für Fußball in Finnland. Die Sami Hyypiä Academy (gegründet 2010) implementiert ein Überwachungskonzept für Spieler und organisiert Schulungen für Coaches sowie Trainingscamps für Fußballspieler aller Altersklassen.

"Die Sami Hyypiä Academy hat es sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit dem finnischen Fußballverband, der gesamten finnischen Fußballgemeinschaft und anderen Partnern, finnischem Fußball zu internationaler Spitzenleistung zu verhelfen. Die SHA konzentriert sich auf die Entwicklung dieses Prozesses basierend auf den höchsten Fußballanforderungen vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter. Durch die neue Vereinbarung mit STATS erhalten die Teams, die mit SHA zusammenarbeiten, fortschrittliche Lösungen für Spielerentwicklung und neue Tools, um durch Wissen zu führen", so Kyösti Lampinen, Direktor des Eerikkilä Performance Centre.

"STATS freut sich sehr darauf, mit der Sami Hyypiä Academy und Eerikkilä in den Bereichen Spielanalyse und Sportlerleistung zusammenarbeiten zu dürfen. Es ist uns außerdem eine Freude, die datengesteuerte Analyse des Performance Centre weiter zu vertiefen. Durch Schulungen von Coaches und Spielanalysten insgesamt wird das Eerikkilä Performance Centre in der Lage sein, eine nachhaltige Grundlage für die systematische Spielentwicklung zu bieten", so Jens Urlbauer, General Manager von STATS für Nord- und Zentraleuropa.

