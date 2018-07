Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) hat vier ernsthafte Gefahren für die Stabilität des europäischen Finanzsektors identifiziert. Laut dem soeben veröffentlichten ESRB-Jahresbericht sieht das Gremium vor allem die Gefahr, dass es zu einer weltweiten Neubepreisung der Risikoprämien kommt. Diese Prämien sind derzeit sehr niedrig, was zum weltweit niedrigen Zinsniveau beiträgt. Eine Normalisierung dieser Risikoaufschläge hätte einen deutlichen Zinsanstieg zur Folge, was die weltweiten Finanzierungsbedingungen verschlechtern und die Volkswirtschaften belasten würde.

Ein solcher Zinsanstieg hätte starke Auswirkungen auf hoch verschuldete Wirtschaftsakteure wie Staaten, Unternehmen und private Haushalte. Diese Verschuldung betrachtet der ESRB ebenfalls als ein ernsthaftes Risiko. Als Gefahr für die Finanzstabilität betrachtet der ESRB außerdem die anhaltende Bilanzschwäche von Banken, Versicherern und Pensionsfonds.

Zu dieser Schwäche trägt die Europäische Zentralbank (EZB) maßgeblich bei. Mario Draghi ist Präsident sowohl der EZB als auch des ESRB. Als Gefahr aufgeführt werden ferner die Anfälligkeit des Schattenbankensektors und mögliche Übertragungen auf das gesamte Finanzsystem.

Mario Draghi wird am Montag ab 17 Uhr im Wirtschafts- und Währungsausschuss zu dem Bericht angehört. Zuvor beginnt gegen 15 Uhr eine Anhörung, an der er in seiner Eigenschaft als EZB-Präsident teilnimmt.

