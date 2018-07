Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, im ersten Halbjahr 2018 war an den europäischen Aktienmärkten wenig zu holen. Mit Ausnahme des TecDax, der in den ersten sechs Monaten um 6,7% zulegen konnte, weisen alle anderen europäischen Indizes teilweise dicke Minuszeichen aus. So verlor der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 knapp 3% an Wert, beim MDax waren es 2% und der Dax fiel...

