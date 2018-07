Inside Secure(Paris:INSD), führend im Bereich Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte, meldete, dass Kalray, ein Vorreiter im Bereich Prozessoren für neue intelligente Systeme, die Root of Trust-Lösung und den Multi-Protocol Engine des Unternehmens zur Verwendung in bahnbrechenden Prozessoren lizenziert hat. Die intelligenten Prozessoren von Kalray sind imstande, unverzüglich und in einer intelligenten Weise sehr große Datenströme zu analysieren sowie in Echtzeit zu reagieren und Entscheidungen zu treffen und wurden für die Bereiche autonome Fahrzeuge, Drohnen, Gesundheitswesen, intelligente Datenzentren und Robotik entwickelt.

"Nachdem wir die Technologie von Inside Secure erfolgreich verwendet haben und eine jahrelange gute Beziehung unterhalten, war es selbstverständlich, dass wir uns an sie wenden, um auf die modernste Sicherheit für unsere neuen intelligenten Prozessoren mit intelligenten Antriebssystemen in unseren zwei hochpotentiellen Zielmärkten, Datenzentren und autonome Fahrzeuge, zuzugreifen", sagte Stéphane Cordova, Vice President of Embedded Business Unit bei Kalray.

Die RoT-Lösung von Inside Secure ermöglicht Chip-Herstellern, Sicherheitsfunktionen bereitzustellen, die normalerweise speziellen Sicherheitschips in allgemeinem Silizium zugeordnet sind. Sie ist eine Kombination aus Silizium-IP und Software und wurde als modulare Lösung entwickelt, damit Kunden wie Kalray die gewünschten Funktionen auswählen können. Die RoT-Lösung umfasst Boot- und Schlüsselspeicherung, kryptografische Beschleunigung, sichere Fehlerbehebungen und Code Signing.

Einzigartig: eine RoT-Lösung mit einer Bereitstellungsplattform

Zudem kann die RoT-Lösung mit einer Bereitstellungsplattform ergänzt werden, die eine Personalisierung des Geräts und Key Loading während des Herstellungsvorgangs unterstützt. Der Multi-Protokoll-Motor komplettiert die Lösung zur Entlastung der zentralen Verarbeitungseinheit. Er bietet eine Beschleunigung von Internet Protocol security (IPsec), Secure Socket Layer (SSL), Transport Layer Security (TLS) und Datagram Transport Layer Security (DTLS) Protokollen, wodurch CPU entlastet werden und der Energieverbrauch des Systems gesenkt wird.

"Kalray ist einer der größten Chip-Hersteller, der sich an Inside Secure wendet, aufgrund unserer nachgewiesenen, kontinuierlichen Fähigkeit, das Vertrauen im Mittelpunkt von Milliarden von vernetzten Geräten aufzubauen", sagte Simon Blake-Wilson, COO bei Inside Secure. "Ein zuvor bestehender Partner, Kalrays Entscheidung, seinen Einsatzbereich von Technologien von Inside Secure zu erweitern, betont die Stärke und Zuverlässigkeit unseres ständig wachsenden Portfolios. Wir freuen uns, seine Prozessoren mit Sicherheitslösungen auszustatten, die in einigen der modernsten Transportinnovationen wie autonomen Autos eingesetzt werden."

Über Kalray

Kalray (Euronext Growth Paris FR0010722819 ALKAL) ist der Vorreiter im Bereich Prozessoren für neue intelligente Systeme. Als wahrhaft bahnbrechende Technologie sind "intelligente" Prozessoren imstande, unverzüglich und in einer intelligenten Weise einen sehr großen Informationsfluss zu analysieren sowie in Echtzeit zu reagieren und Entscheidungen zu treffen. Diese intelligenten Prozessoren werden in schnell wachsenden Sektoren umfassend eingesetzt, wie etwa in Computernetzwerken der neuesten Generation, autonomen Fahrzeugen, medizinischen Geräten sowie in Drohnen und Robotern. Das Angebot von Kalray umfasst Prozessoren sowie Komplettlösungen (elektronische Platinen und Software). 2008 als Abspaltung von CEA gegründet, bedient Kalray auf ein breites Kundenspektrum, zu denen Serverhersteller, Hersteller von intelligenten Systemintegratoren und Verbrauchsgütern sowie Autohersteller gehören. Weitere Informationen finden Sie unter www.kalrayinc.com.

Über Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris INSD) ist im Bereich Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte tätig und stellt Software, Silizium-IP, Dienste und Know-how zum Schutz von Transaktionen, ID, Inhalten, Anwendungen und Kommunikation der Kunden bereit. Mit seinen umfangreichen Sicherheitskenntnissen bietet das Unternehmen Produkte, die die gesamte Bandbreite der Sicherheitsanforderungen abdecken, um die anspruchsvollen Märkte für Netzwerksicherheit, IoT- und System-on-Chip-Sicherheit, Videoinhalte und Unterhaltung, mobiles Bezahlen und Bankdienstleistungen, Unternehmen und Telekommunikation zu bedienen. Die Technologie von Inside Secure schützt Lösungen für ein breites Kundenspektrum, darunter Serviceprovider, Betreiber, Content-Anbieter, Integratoren von Sicherheitssystemen, Gerätehersteller und Halbleiterhersteller. Weitere Informationen finden Sie unter www.insidesecure.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180709005424/de/

Contacts:

PR:

Inside Secure

Brigitte Foll

Marketing Communications Director

communication@insidesecure.com