Hier geht's zum Video

Die Berichtssaison in den USA geht diese Woche wieder los, allerdings war es am Markt auch vorher schon nicht langweilig. Dominieren politische Themen wie der immer weiter schwelende Handelskonflikt auch weiterhin den Markt? Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets sieht den Markt aktuell ein wenig zu sorglos unterwegs. Womit er bei der weiteren Entwicklung rechnet und was von den US-Unternehmen zu erwarten ist, mehr dazu im vollständigen Interview.