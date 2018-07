Der chinesische Batteriehersteller will in Erfurt eine Fabrik mit 14 Gigawattstunden Jahreskapazität aufbauen. Die dort gefertigten Batterien sind vor allem für europäische Autobauer bestimmt. Thüringen begrüßte die Investition, mit der rund 600 Arbeitsplätze in dem Freistaat entstehen sollen. BMW vereinbarte zudem mit CATL eine langfristige Kooperation mit einem Volumen von vier Milliarden Euro.Der chinesische Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL) wird sein erstes Werk außerhalb der Heimat in Thüringen errichten. Dafür kündigte das Unternehmen am Montag Investitionen ...

