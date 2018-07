Präsident Erdogan ist offiziell mit erheblichen Vollmachten ausgestattet. Europa muss hoffen, dass sein Kabinett nicht nur aus Hardlinern besteht.

Als Recep Tayyip Erdogan am Montagnachmittag im türkischen Parlament den Amtseid leistete, blieb fast die Hälfte der Abgeordneten sitzen. Die Fraktion seiner Partei AKP bejubelte ihren Präsidenten mit stehenden Ovationen, während die Abgeordneten des halben Koalitionspartners MHP sich schweigend von ihren Plätzen erhoben. Doch die Parlamentarier der Oppositionsparteien CHP, HDP und Iyi-Partei blieb so lange sitzen, bis der Eid abgeleistet war. Sie standen erst auf, als die Nationalhymne des Landes ertönte.

Während der kurzen Zeremonie sagte Erdogan, er schwöre, dem Rechtsstaat gegenüber loyal zu bleiben, die demokratische und säkulare Republik zu schützen und sein Amt unparteiisch auszuüben. Er werde nicht abweichen von dem "Ideal, wonach jedermann im Land grundlegende Freiheiten und Menschenrechte" genieße.

In dem Land zwischen Europa und Asien findet an diesem Montag eine Zäsur statt. Mit Erdogans Amtsschwur wird in der Türkei ein Präsidialsystem etabliert, in dem der Staatschef mit erheblich ausgeweiteten Befugnissen ausgestattet wird. Das seit 1950 geltende Parlamentssystem wird abgeschafft, genauso wie der Posten des Ministerpräsidenten. Dessen Kompetenzen gehen auf den Präsidenten über.

30 Staats- und Regierungschefs hatte der türkische Staatspräsident Erdogan eingeladen, damit sie die Krönung seiner Macht live miterleben dürfen. Darunter der russische Regierungschef Medwedew, Venezuelas Präsident Maduro sowie der bulgarische Ministerpräsident Poroschenko. Und noch jemand stand auf der Gästeliste: Gerhard Schröder.

Der Ex-Bundeskanzler nahm nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu als "besonderer Freund Erdogans" teil. Schröder pflegte als Bundeskanzler ein gutes Verhältnis zu Erdogan, soll die Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner mit Erdogan ausgehandelt haben.

Die Bundesregierung hält sich seit Erdogans Wiederwahl weitgehend bedeckt - abgesehen von einem kurzen Gratulationsschreiben von Bundeskanzlerin Merkel. Dafür fallen die Kommentare aus dem Bundestag ...

