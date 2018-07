München (ots) - Neu im Programm am Mittwoch, 11. Juli 2018, um 20:15 Uhr:



"Brennpunkt: NSU-Prozess - Das Urteil" (BR) Moderation: Christian Nitsche



Über fünf Jahre dauerte der NSU-Prozess in München gegen Beate Zschäpe und vier weitere Angeklagte. Nach 437 Verhandlungstagen fällt nun das Urteil. Der 20-minütige "Brennpunkt" analysiert den Urteilsspruch mit dem ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam und bilanziert die bisherige Aufarbeitung des NSU-Komplexes. Welche Fragen sind bis heute ungeklärt? Welche politischen Folgerungen müssen gezogen werden?



Pressetext zu: "Das Urteil. Die Verbrechen des NSU" (BR) Mittwoch, 11. Juli 2018, 9:55 - 10:45 Uhr Moderation: Andreas Bachmann



Am 6. Mai 2013 begann am Münchner Oberlandesgericht das Verfahren gegen Beate Zschäpe und vier weiter Mitangeklagte. Der sogenannte NSU-Prozess, das größte Strafverfahren im wiedervereinten Deutschland, geht zu Ende. Die ARD hat den Prozess von Anfang an mit hohem Aufwand begleitet. Das TV-Reporterteam hat in mehr als tausend Fernseh-Berichten, Live-Schalten, Interviews und Hintergrund-Reportagen den NSU-Prozess im Bewusstsein verankert und somit für Aufklärung über ein Ereignis der deutschen Zeitgeschichte gesorgt. Am 11. Juli 2018 endet das Verfahren. In der Live-Sendung "Das Urteil. Die Verbrechen des NSU" werden die wesentlichen Etappen des Prozesses nochmals nachgezeichnet sowie die Geschichten der Opfer und der Täter erzählt. Ist die Aufarbeitung mit dem Urteilsspruch ausreichend gelungen? Was haben die Verbrechen des NSU mit Staat und Gesellschaft gemacht? Diese Fragen klärt Moderator Andreas Bachmann mit Prozessbeobachtern und Rechtsexperten.



Dazu die zwei bereits bekannten Dokumentationen



Am Dienstag, 10. Juli 2018, 23:00 Uhr: Das Terrornetz - Zschäpes Helfer vor Gericht (SWR, BR und MDR) Film von Heiner Hoffmann, Marcus Weller und Markus Rösch



Und am Mittwoch, 11. Juli 2018, NEU: 0:05 Uhr: Heer, Stahl und Sturm - Wer Nazis verteidigt (WDR) Film von Eva Müller



