Erst in der letzten Woche ereignete sich ein relativ deutliches Kaufsignal in der Stochastik und zwar mehr oder weniger exakt auf der Grenze zum überverkauften Bereich. Eine knappe Stunde nach dem Handelsstart stieg die Aktie der Allianz heute bereits leicht an und konnte die Kursgewinne im Laufe des Tages sogar etwas ausbauen. Der Kurs befindet sich weiterhin in der unteren Hälfte des Bollinger Bandes. Weitere Kurssteigerungen sind daher durchaus möglich.

Aktuelle Einschätzung zur Aktie: ... (Johannes Weber)

