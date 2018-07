Telekom-Tochter T-Systems arbeitet gemeinsam mit Wirecard am digitalen Supermarkt: Das Konzept sehe vor, dass Konsumenten zuhause über eine App ihre Einkaufsliste festlegen und im Laden ihr Smartphone dann mit einem Einkaufswagen verbinden. Dieser leite die Kunden passend zur Shopping-Liste durch das Geschäft, teilt die Deutsche Telekom mit. Der Einkaufswagen zeige zudem an, welche Produkte aus der Einkaufsliste bereits im Warenkorb liegen. Am Ende zahlten die Kunden "schnell und einfach mit ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...