Zum Ende der letzten Woche befeuerten Kaufgerüchte den Aktienkurs der Deutschen Bank. Sowohl die US-Investmentbank JPMorgan als auch das chinesische Bankhaus ICBC haben Gerüchten zufolge ihr Interesse bekundet, sich am größten deutschen Bankinstitut zu beteiligen. Doch macht ein solches Investment beispielsweise für JPMorgan überhaupt Sinn? Der Markt ist offensichtlich dieser Meinung, denn die Aktie gewann in letzter Zeit kräftig hinzu und kratzt damit wieder an der 10-Euro-Marke. JPMorgan selbst ... (Johannes Weber)

