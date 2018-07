Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag den fünften Handelstag in Folge im Plus beendet und damit die Erholungstendenz aus der Vorwoche weitergeführt. Der Leitindex SMI startete bereits mit Aufschlägen und wurde dann im späten Handel von einer festeren Wall Street gestützt. Zykliker und Titel mit zuvor erlittenen Kursschwächen vollzogen klare Gegenbewegungen. Devensive und Schwergewichte waren weniger gefragt.

Insgesamt sprachen Börsianer von einem impulsarmen Wochenauftakt. Am Wochenende habe es keine weitere Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China gegeben. Das habe für eine gewisse Entspannung gesorgt. Für Bewegung sorgten die Währungsmärkte nach den politischen Turbulenzen in Grossbritannien rund um das Thema Brexit. Das Pfund geriet insbesondere nach dem Rücktritt des Aussenministers Boris Johnson klar unter Druck. Deutsche Konjunkturdaten stützten den Euro zum Franken.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,72 Prozent fester bei 8'759,92 Punkten (Tageshoch 8'767). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 1,02 Prozent auf 1'446,67 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,73 Prozent auf 10'493,23 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen drei im Minus, der Rest im Plus.

Die mit Abstand stärkste Entwicklung wiesen ...

