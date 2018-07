Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gefallen. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,12 Prozent auf 162,59 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,31 Prozent.

Robuste Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone belasteten die Festverzinslichen. Die Exporte Deutschlands hatten im Mai stärker als erwartet zugelegt. Besonders robust zeigte sich der Handel mit anderen EU-Ländern, während die Exporte in die USA zurückgingen. Gleichzeitig stiegen auch die Importe, was ein Hinweis auf eine starke Binnennachfrage sein kann. Zudem hatte sich das vom Institut Sentix erhobene Investorenvertrauen im Juli überraschend aufgehellt, nachdem es im Vormonat noch stark gesunken war. Für Verunsicherung sorgte der Rücktritt des britischen Premierministers Boris Johnson. Der Bund-Future machte einen Teil seiner vorherigen Verluste wieder wett.

Die Kurse britischer Anleihen legten nach dem Rücktritt zu. Die Furcht vor einem Auseinanderbrechen der Regierung des Vereinigten Königreichs stützte laut Händlern die Staatspapiere. Bereits im frühen Handel hatte der Rücktritt von Brexit-Minister David Davis für Verunsicherung gesorgt. Am späten Freitagabend hatte sich die britische Regierung auf einen neuen Plan für die künftige Beziehung zur EU nach dem Brexit geeinigt. Sie nahm damit Abschied von ihrem harten Austritts-Kurs. Die Anleihekurse waren zunächst gefallen. Johnson und Davis fordern einen harten Bruch mit der EU. Der Rücktritt von Johnson gefährdet laut Experten die Regierung von May, da er als sehr einflussreich und beliebt in der konservativen Partei gilt. Die Premierministerin hat nur eine knappe Mehrheit im Parlament./jsl/he

