Tagesausblick für 10.07.: DAX steigt über 12.500 Punkte!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Gute Vorgaben aus den USA und Asien haben den hiesigen Märkten heute zunächst Rückenwind gegeben. Im Bereich von 12.550 Punkten ging dem DAX jedoch die Puste aus und Anleger hielten sich mit Anschlusskäufen etwas zurück. Die Angst vor einem erneut anschwellenden Handelsstreit zwischen den USA und China bremst die Kauflaune. Der US-Barometer Dow Jones demonstrierte derweil relative Stärke und schob sich in den ersten Handelsstunden über ein Prozent nach oben. Hier treibt vor allem der Ölpreis.

Am Rohstoffmarkt präsentierten sich sowohl Öl als auch die Edelmetalle Gold, Palladium, Platin und Silber fester und die Anleiherenditen klebten heute an den Schlussständen der Vorwoche.

Morgen wird der ZEW-Index veröffentlicht. Bei den Einzelwerten stehen unter anderem Automobilzulieferer und US-Banken im Fokus.

Trader und Anleger aufgepasst.

Biotechnologie boomt - auch in Europa. Im European Biotech Index sind die 30 größten Biotechnologie-Unternehmen zusammengefasst. Die HypoVereinsbank bietet seit kurzem ein Indexzertifikat. Weitere Informationen finden Sie unter: www.icf-markets.de

Unternehmen im Fokus

Klöckner profitierte heute von der Anhebung ihrer Prognose und die Deutsche Lufthansa legte überraschend gute Verkehrszahlen für Juni vor. Die Autozulieferer Leoni und Norma führten heute die Gewinnerliste im MDAX an. Beide Titel zählten in den zurückliegenden drei Wochen aufgrund von Gewinnwarnungen von Konkurrenten wie ElringKlinger zu den größten Verlierern im Index und scheinen sich nun zu fangen. Drägerwerk verbesserte sich trotz einer Revision des Zielkurses eines Analystenhauses. Siemens Healthineers markierte ein neues Allzeithoch. Hapag Lloyd lädt morgen zur Hauptversammlung. Hier dürfte die jüngste Gewinnwarnung sicherlich heiß diskutiert werden.

Bei den US-Aktien fielen in den ersten Handelsstunden Caterpillar und Banken wie Bank of America und J.P. Morgan auf. Der Baumaschinenhersteller gab seit Jahresbeginn rund 14 Prozent ab und deutet nun einen (kurzfristigen) Rebound an. Die US-Banken treibt die bevorstehende Berichtssaison. Die ersten Finanzinstitute werden in der zweiten Woche Zahlen vorlegen.

Wichtige Termine

China - Verbraucherpreise, Juni

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für Juli

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.610/12.670 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.300/12.440/12.500 Punkte

Nach einer freundlichen Eröffnung pendelte der DAX im weiteren Tagesverlauf in einer Range zwischen 12.500 und 12.550 Punkten. Der Index schloss am oberen Ende der Range. Das stimmt optimistisch für morgen. Solange die Unterstützung bei 12.440 Punkten hält, besteht die Chance auf eine weitere Erholung bis 12.610/12.670 Punkte. Kippt der Index hingegen unter 12.440 Punkte droht eine Konsolidierung bis in den Bereich von 12.300 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 18.04.2018 - 09.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.7.2013 - 09.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 10.07.: DAX steigt über 12.500 Punkte! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).