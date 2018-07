Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei einem abwartenden Geschäft und sehr dünnen Volumina ist der deutsche Aktienmarkt am Montag mit Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Zu Wochenbeginn fehlten die Impulse, die erst die bald beginnende Berichtssaison liefern dürfte. Am Freitag legen mit JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo gleich drei große US-Banken ihre Quartalszahlen vor. Vom Handelskonflikt gab es derweil nichts Neues. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 12.544 Punkte.

Hapag-Lloyd stiegen um 4,4 Prozent. Grund für die Kursgewinne war ein Reuters-Artikel, laut dem CMA CGM Gespräche mit Hapag-Lloyd wegen einer möglichen Fusion geführt haben soll. Die Reederei hat die Spekulationen gegenüber Reuters bereits dementiert. Im Handel hieß es, dass eine Konsolidierung in der Branche grundsätzlich begrüßenswert wäre. Diese leide unter Überkapazitäten und niedrigen Frachtraten. Allerdings hielt ein Händler eine Fusion von Hapag-Lloyd zum aktuellen Zeitpunkt für wenig wahrscheinlich.

Klöckner wird optimistischer

Klöckner gewannen 4 Prozent. Aufgrund höher als erwartet ausgefallener Preise in den USA für Stahl und Metallprodukte rechnet das Unternehmen nun für das zweite Quartal mit einem EBITDA von rund 82 Millionen Euro nach bislang 65 bis 75 Millionen Euro. Für das dritte Quartal sieht Klöckner nun einen starken Anstieg des operativen Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr. Im Handel kam der optimistischere Ausblick gut an.

Im DAX kamen die zuletzt gut gelaufenen Versogeraktien unter Druck: Eon büßten 1,5 Prozent ein und RWE 0,6 Prozent. Lufthansa erholten sich nach guten Branchenvorlagen und gewannen 2,2 Prozent. Im TexDAX erholten sich Aixtron von den jüngsten Verlusten und stiegen in einer technischen Gegenbewegung um 10,9 Prozent. Dialog setzten die Erholung von niedrigem Niveau aus fort und gewannen 4,5 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 76,8 (Vortag: 122,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,72 (Vortag: 3,88) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner und zehn -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.543,89 +0,38% -2,89% DAX-Future 12.537,50 +0,45% -3,70% XDAX 12.551,48 +0,43% -2,41% MDAX 26.100,16 +0,55% -0,38% TecDAX 2.779,93 +0,61% +9,92% SDAX 12.135,55 +0,81% +2,09% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,63% -15 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2018 11:51 ET (15:51 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.