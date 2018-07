Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street setzt zu Wochenbeginn ihre Aufwärtstendenz fort. Weiterhin stützt der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag. Er verfestigt unter Anlegern die Hoffnung, dass die weiterhin schwelenden Handelskonflikte zwischen den USA sowie China, Kanada und der EU keinen deutlicheren Einfluss auf die Weltkonjunktur haben werden. Der positive Beschäftigungsaufbau in den USA dient dabei als Argument für diese These.

Am Mittag (Ortszeit) legt der Dow-Jones-Index um 1,1 Prozent auf 24.725 Punkte zu und steuert damit auf den größten Tagesgewinn seit Anfang Juni zu. Für den S&P-500 geht es um 0,7 Prozent nach oben, der Nasdaq-Composite gewinnt 0,5 Prozent.

Die US-Strafzölle von 25 Prozent auf chinesische Produkte im Wert von 34 Milliarden Dollar gelten seit Freitag, China hat darauf seinerseits Zölle auf US-Produkte in Kraft gesetzt. Allerdings habe es bisweilen anders als befürchtet keine weitere Eskalation gegeben, auch dieser Umstand schüre Hoffnung. Allerdings reiche ein einzelner Tweet von US-Präsident Donald Trump, um das Thema wieder ins Zentrum zu hieven - inklusive entsprechender Marktreaktionen, heißt es im Handel.

"Die Stärke kleinerer Werte ist den Hauptgrund, warum der S&P-500 leicht ins Plus marschieren dürfte", so Ari Wald, Analyst von Oppenheimer & Co. Der Kleinwerteindex Russell-2000 hat den Handelsstreit bereits abgeschüttelt und bewegt sich wieder auf Rekordniveau. Dies lässt die Bullen am Aktienmarkt hoffen. Die Bären am Markt verweisen aber darauf, dass im Russell-2000 vor allem Unternehmen gelistet seien, die auf den nationalen Markt ausgerichtet und damit tendenziell weniger vom Handelskonflikt betroffen seien.

Rücktritte setzen Pfund unter Druck

Mit deutlichen Abgaben zeigt sich das britische Pfund zu Wochenbeginn. Nach Brexit-Minister Davis Davis ist mit Außenminister Boris Johnson bereits der zweite Minister aus dem Kabinett von Premierministerin Theresa May zurückgetreten. Im Prinzip ist der Rücktritt von Johnson, der sich in der Vergangenheit für einen harten Brexit ausgesprochen hat, positiv für das Pfund. Allerdings nehme mit dem Aus von Johnson die politische Unsicherheit in Großbritannien zu, sagt eine Devisenanalystin. Insbesondere sei die Gefahr gestiegen, dass das Kabinett von Theresa May auseinanderbrechen könnte und niemand könne wissen, was dann passieren werde, heißt es. Das Pfund fällt auf 1,3236 Dollar nach rund 1,3320 Dollar am Freitagabend.

Ein etwas schwächerer Dollar stützt den Goldpreis, der um 0,5 Prozent auf 1.261 Dollar je Feinunze nach oben klettert. Damit bewegt sich das Edelmetall in Richtung Zweiwochenhoch.

Die nachlassenden Sorgen über den Handelskonflikt drücken den Rentenmarkt, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 3 Basispunkte auf 2,85 Prozent. Analysten verweisen allerdings auch auf Zurückhaltung aufgrund der im Verlauf der Woche anstehenden Auktionen neuer US-Staatsanleihen. Es werden drei-, zehn- und dreißigjährige Papiere begeben.

Auch für die Ölpreise geht es nach oben. Die global gehandelte Sorte Brent steigt um 1,2 Prozent auf 78,02 Dollar. Vor allem Lieferausfälle aus Libyen, Venezuela und dem Iran sowie kurzfristig auch aus Kanada trieben den Brent-Preis, heißt es zur Begründung. US-Öl der Sorte WTI ist davon weniger betroffen, das Fass verbilligt sich um 0,4 Prozent auf 73,53 Dollar.

Twitter-Aktie unter Abgabedruck

Bei den Einzelwerten fällt die Twitter-Aktie um 8,9 Prozent. Die Praxis des Kurznachrichtendiensts, sogenannte "Fake-Konten" zu schließen, könnte das viel beachtete Wachstum der Nutzerzahlen im zweiten Quartal beeinträchtigt haben, heißt es in einem Artikel der Washington Post. Die Zeitung beruft sich auf interne Dokumente. In den Monaten Mai und Juni seien demnach 70 Millionen Konten stillgelegt worden. Mit der Schließung der betroffenen Konten will Twitter die missbräuchliche Nutzung des Dienstes eindämmen.

Boeing legen um 1,6 Prozent zu. Neuseeland will bei Boeing vier Seefernaufklärungsflugzeuge im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar ordern. Es ist der größte Militärauftrag des Landes seit Jahrzehnten. Für die Caterpillar-Papiere geht es mit den jüngsten positiven Konjunkturdaten gleich um 3,4 Prozent aufwärts.

Daneben zeigen sich vor allem die Bankenwerte mit Aufschlägen. Der Sektor profitiert von den zuletzt guten US-Konjunkturdaten, allen voran der US-Arbeitsmarktbericht, sowie vom Anstieg der Anleiherenditen, heißt es zur Begründung. Die Aktien von JP Morgan gewinnen 2,5 Prozent, für die Papiere von Goldman Sachs geht es um 1,9 Prozent nach oben.

Die Tesla-Aktie steigt um 0,8 Prozent. Der US-Elektroautobauer stellte eine neue Preisliste auf seine Webseite in China und hob dabei die Preise um fast 20 Prozent an. Zuvor hatte am Freitag China im Gegenzug auf die US-Zölle eigene Strafzölle für Produkte aus den USA in Kraft gesetzt, insgesamt für Waren im Volumen von 34 Milliarden Dollar. Davon betroffen sind auch Fahrzeugimporte aus den USA und somit Tesla-Modelle. Vergangenes Jahr verkaufte Tesla 17.000 Fahrzeuge in China. Es war damit der zweitgrößte Markt für den US-Hersteller.

Netgear klettern um 1,5 Prozent. Die Tochter Arlo hat ihren Börsengang in die Wege geleitet. Arlo Technologies stellt unter anderem Überwachungskameras her. Die Aktien sollen an der New Yorker Börse gelistet werden. Netgear hat die im Februar angekündigten Pläne nun konkretisiert.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.724,88 1,10 268,40 0,02 S&P-500 2.779,79 0,72 19,97 3,97 Nasdaq-Comp. 7.729,00 0,53 40,61 11,96 Nasdaq-100 7.246,50 0,54 39,17 13,29 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,57 3,7 2,53 136,7 5 Jahre 2,75 3,2 2,72 82,4 7 Jahre 2,82 2,6 2,79 56,8 10 Jahre 2,85 2,9 2,82 40,6 30 Jahre 2,96 3,0 2,93 -10,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.24 Uhr Fr, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1746 -0,01% 1,1772 1,1758 -2,2% EUR/JPY 130,10 +0,31% 130,02 129,84 -3,8% EUR/CHF 1,1649 +0,25% 1,1624 1,1635 -0,5% EUR/GBP 0,8872 +0,57% 0,8840 1,1291 -0,2% USD/JPY 110,75 +0,31% 110,43 110,43 -1,7% GBP/USD 1,3236 -0,59% 1,3317 1,3275 -2,0% Bitcoin BTC/USD 6.808,92 +0,1% 6.769,29 6.598,61 -50,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,53 73,80 -0,4% -0,27 +23,8% Brent/ICE 78,02 77,11 +1,2% 0,91 +20,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.261,15 1.255,21 +0,5% +5,94 -3,2% Silber (Spot) 16,11 16,04 +0,4% +0,07 -4,9% Platin (Spot) 851,10 844,50 +0,8% +6,60 -8,4% Kupfer-Future 2,84 2,81 +1,1% +0,03 -14,6% ===

