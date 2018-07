Mit der Vereidigung des türkischen Präsidenten sind auch seine geplanten Verfassungsänderungen in Kraft getreten. Die Reformen seien laut Erdogans auch deshalb nötig, um der Wirtschaft den Rücken zu stärken.

Recep Tayyip Erdogan ist erneut als Präsident vereidigt worden und hat damit mehr Macht als je ein Staatschef der Türkei vor ihm. In einer Zeremonie im Parlament in Ankara legte Erdogan am Montag seinen Amtseid ab. Mit den nun geltenden Verfassungsänderungen übernimmt er die Leitung der Regierung, da das Amt des Ministerpräsidenten abgeschafft wird. Zudem kann das Staatsoberhaupt mit Dekreten teilweise das Parlament umgehen.

Zu der Vereidigung hatten sich Russlands Ministerpräsident Dmitri Medwedew, Venezuelas Präsident Nicolas Maduro, der ungarische Regierungschef Viktor Orban und der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi angekündigt. Deutschland sollte durch Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) vertreten werden. Es sei üblich, dass sich die Bundesregierung bei solchen Vereidigungen von ehemaligen Amtsinhabern vertreten lasse, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin.

Nach Erdogans Aussage sind die Verfassungsänderungen nötig, um die Wirtschaft anzuschieben ...

