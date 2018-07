Apple hat auch am Montag erneut aufgesattelt. Der Wert legte indes nur minimal zu, schaffte es aber, eine wichtige Untergrenze zu bestätigen. Damit sollte sich der charttechnische Trend in den kommenden Tagen noch einmal fortsetzen können, so die Expertise der Spezialisten dieser Schule. Die Aktie hat nun einen starken charttechnischen Aufwärtstrend auf dem Plateau um 160 Euro zunächst etwas gebremst, hält sich aber auf dieser Ebene. Damit sammelt sie aus charttechnischer Sicht Kraft, ohne dass ... (Frank Holbaum)

